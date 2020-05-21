الكشف عن موعد عودة الدوري الإسباني

قالت شبكة إذاعة “كوبي كادينا” إن السلطات المحلية وافقت على مقترح عودة الدوري الإسباني يوم 12 يونيو القادم.

وبحسب ما نشرته الإذاعة واسعة الانتشار في إسبانيا، فإن السلطات منحت الضوء الأخضر للاتحاد الإسباني ورابطة الدوري لاستئناف الموسم.

ستعود كرة القدم إلى الحياة في الدوري الإسباني يوم الجمعة 12 يونيو بلقاء ريال بيتيس وإشبيلية في ديربي الأندلس.

بينما من المنتظر أن تحدد رابطة الدوري في الثامن والعشرين من الشهر الجاري جدول البطولة المُكثّف بمشاركة مندوب عن كل فريق.

وستقام جولتين أسبوعيًا من أجل الانتهاء من المباريات في زمن قياسي لتحاشي تداخل الموسم الحالي مع موعد الموسم القادم.

يتبقى 11 جولة على نهاية المسابقة التي يتصدرها برشلونة بفارق نقطين عن ريال مدريد بواقع 58 و56 نقطة تواليًا.