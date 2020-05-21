الأولى

الدوري الإسباني يعود..

الكشف عن موعد عودة الدوري الإسباني

محمد ابو الوفاaccess_time29 / رمضان / 1441 هـ      21 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
الدوري الإسباني

قالت شبكة إذاعة “كوبي كادينا” إن السلطات المحلية وافقت على مقترح عودة الدوري الإسباني يوم 12 يونيو القادم.

وبحسب ما نشرته الإذاعة واسعة الانتشار في إسبانيا، فإن السلطات منحت الضوء الأخضر للاتحاد الإسباني ورابطة الدوري لاستئناف الموسم.

ستعود كرة القدم إلى الحياة في الدوري الإسباني يوم الجمعة 12 يونيو بلقاء ريال بيتيس وإشبيلية في ديربي الأندلس.

بينما من المنتظر أن تحدد رابطة الدوري في الثامن والعشرين من الشهر الجاري جدول البطولة المُكثّف بمشاركة مندوب عن كل فريق.

وستقام جولتين أسبوعيًا من أجل الانتهاء من المباريات في زمن قياسي لتحاشي تداخل الموسم الحالي مع موعد الموسم القادم.

يتبقى 11 جولة على نهاية المسابقة التي يتصدرها برشلونة بفارق نقطين عن ريال مدريد بواقع 58 و56 نقطة تواليًا.

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *