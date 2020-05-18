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“MBC” تستنكر الاعتداء الذي تعرّضت له اليوم استوديوهات “MBC العراق”
متابعات

“MBC” تستنكر الاعتداء الذي تعرّضت له اليوم استوديوهات “MBC العراق”

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1441 هـ      18 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

استنكرت “مجموعة MBC” الاعتداء الذي تعرّضت له اليوم استوديوهات قناة “MBC العراق” في العاصمة بغداد، والذي نجم عنه أضرار مادية جسيمة في الممتلكات.

وقالت المجموعة في بيان لها أنه إذ تستنكر MBC بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي تعرّضت له استوديوهاتها في بغداد، فهي تضع الأمر في عهدة السلطات العراقية، وتُجدِّد ثقتها في الأجهزة الأمنية والقضائية، وذلك حمايةً للمؤسسة التي تعمل في العراق وفق الأنظمة والقوانين، وكذلك العاملين فيها. عسى أن تكشف التحقيقات ملابسات الإعتداء وتفاصيله، وتُتخذ سريعاً الإجراءات الكفيلة بمحاسبة الفاعلين والحؤول دون تكرار أي اعتداء مشابه مستقبلاً، لا قدّر الله.

صحيفة البلاد

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