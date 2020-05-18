229 مليونا لتطوير واجهة أبحر البحرية

جدة- ياسر بن يوسف

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل عقد مشروع تنفيذ تطوير الواجهة البحرية بأبحر بمحافظة جدة.

وأوضح نائب الأمين للمشاريع والبيئة المهندس علي بن محمد القرني أن المشروع يأتي ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرة أنسنة المدن بهدف المساهمة في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية .

وأضاف أن العقد تم توقيعه مع شركة المشروعات للخدمات البحرية لتطوير الواجهة البحرية بأبحر بطول ٢،٨ كلم تقريبا وبمبلغ إجمالي قدره ٢٢٩ مليون ريال ومدة تنفيذ المشروع ٣٠ شهرا.

ويهدف المشروع إلى تطوير مايزيد عن ١٨٠ ألف متر مربع في منطقة المشروع وإعادة تنفيذ الطريق وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة و مناطق ألعاب ونوافير ومجسمات وخدمات متنوعة تتوفر فيها العناصر الذكية وشاطيء رملي للسباحة ومناطق استثمارية.