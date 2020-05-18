مفاجأة وبشرى لعلاج كورونا .. هذا العقار قادر على قتل الفيروس الشرس

مفاجأة جديدة وبشرى كبرى لعلاج فيروس كورونا المستجد، كشفها باحثون كنديون عبر علاج جديد مبشر ضد الفيروس القاتل.

واكد الباحثون، بأنّ فئة من الأدوية المستعملة لفترة طويلة تُسمى “الإنتروفيرون”، تبدو واعدة في مكافحة كورونا.

ووفقًا لتجارب اختبار الأدوية الجارية في العديد من البلدان، وجدت دراسة مفاجأة نُشرت في مجلة “لانسيت” الطبية، توضح المفاجاة.

وكشفت الدراسة أنّ نظامًا ثلاثي الأدوية يحتوي على “الإنترفيرون”، ساعد مرضى كورونا في المستشفيات على العودة إلى منازلهم قبل أيام.

كيف يعمل العقار

وقالت الدكتورة إلينور فيش، أستاذ علم المناعة في جامعة تورونتو بكندا، إنّه يجب أن تكون هناك دفعة بحثية أكبر لاختبار “الإنترفيرون ألفا-2-ب”.

وذلك لعلاج بعض المرضى في المستشفات، وفي المتوسط ساعد هذا الاتجاه العلاجي الجديد على التخلص من فيروس كورونا بشكل أسرع.

كما يبدو أنّه عمل على تقليل بعض البروتينات الالتهابية في الجسم المرتبطة بمضاعفات الفيروس الشديدة.

وأوضحت الدراسة أنّ العقاقير المنتمية لفئة “الإنترفيرون” تعمل مع جهاز المناعة.

وكذلك لديها تأثيرات مباشرة مضادة للفيروسات.

فقد استخدم الأطباء العقاقير لسنوات لعلاج حالات مثل التهاب الكبد الوبائي “ج” وبعض أنواع السرطان ومرض التصلب المتعدد.

وأشار الباحثون إلى أنّه جار دراسة “الإنترفيرون” جزئيًا من أجل مكافحة فيروس كورونا، لأنها عقاقير مضادة للفيروسات “واسعة النطاق”.

ما يعني أنّها ليست موجهة إلى نوع واحد فقط من الفيروسات.