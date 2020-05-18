ضبط  عمالة مخالفة تخزّن 54 طن من البصل بجدة

جدة : البلاد
ضبطت الفرق الرقابية بالتعاون لوزارة التجارة عمالة مخالفة تخزّن 54 طن من البصل داخل فلّة سكنية لبيعه لاحقا بأسعار عالية.
وأفادت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنه تم حجز الكميات لإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلكين.
وأشارت إلى أنه تم تسليم المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
الفرق الرقابية بالتعاون مع @JeddahAmanah تباشر البلاغ وتضبط عمالة مخالفة تخزّن 54 طن من البصل داخل فلّة سكنية لبيعه لاحقا بأسعار عالية..
تم حجز الكميات لإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلكين..
وتسليم المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. https://t.co/p7fV2hwJnT pic.twitter.com/MfRR2e5auZ
— وزارة التجارة (@MCgovSA) May 17, 2020