المحليات

ضبط  عمالة مخالفة تخزّن 54 طن من البصل بجدة

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1441 هـ      18 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

ضبطت الفرق الرقابية بالتعاون لوزارة التجارة عمالة مخالفة تخزّن 54 طن من البصل داخل فلّة سكنية لبيعه لاحقا بأسعار عالية.

‫وأفادت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنه تم حجز الكميات لإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلكين.

‫وأشارت إلى أنه تم تسليم المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

صحيفة البلاد

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