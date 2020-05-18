ضبط  عمالة مخالفة تخزّن 54 طن من البصل بجدة

جدة : البلاد

ضبطت الفرق الرقابية بالتعاون لوزارة التجارة عمالة مخالفة تخزّن 54 طن من البصل داخل فلّة سكنية لبيعه لاحقا بأسعار عالية.

‫وأفادت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنه تم حجز الكميات لإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلكين.

‫وأشارت إلى أنه تم تسليم المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.