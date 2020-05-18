الأولى

دراسة جديدة عن أمراض القلب .. هذا الغذاء قادر على حماية قلبك!

ahmed saeedaccess_time26 / رمضان / 1441 هـ      18 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

ماذا تأكل لحماية قلبك؟ هذا التساؤل تجيب عنه دراسة جديدة، أجريت بجامعة هارفارد بكلية الصحة العامة.

وأعلنت الدراسة عن المنتج الأكثر فائدة للقلب، وهو الجوز، الذي يحتوي على كمية كبيرة من حمض ألفا لينولينيك.

وذلك عكس غيره من المكسرات الأخرى، حسب ما نقلت “سبوتنيك” عن صحيفة “لافانجارديا” الإسبانية.

يحمي من أمراض القلب

وكشفت الطبيبة المشرفة على دراسة القلب، عن أنّ الجوز يمكنه الحماية من أمراض القلب.

وذلك من خلال بعض المواد النشطة بيولوجيا، والتي تساعد على محاربة ارتفاع ضغط الدم.

وفي وقت سابق، توصلت دراسة علمية حديثة، إلى أنّ النوم متأخرًا بعد مرور دقيقة واحدة فقط من توقيت النوم المعتاد، يتسبب في خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما كشفت الدراسة، عن أنّه كلما تأخر الأشخاص في الذهاب للنوم كلما ارتفعت زيادة معدلات ضربات القلب.

ahmed antar

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *