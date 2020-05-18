دراسة جديدة عن أمراض القلب .. هذا الغذاء قادر على حماية قلبك!

ماذا تأكل لحماية قلبك؟ هذا التساؤل تجيب عنه دراسة جديدة، أجريت بجامعة هارفارد بكلية الصحة العامة.

وأعلنت الدراسة عن المنتج الأكثر فائدة للقلب، وهو الجوز، الذي يحتوي على كمية كبيرة من حمض ألفا لينولينيك.

وذلك عكس غيره من المكسرات الأخرى، حسب ما نقلت “سبوتنيك” عن صحيفة “لافانجارديا” الإسبانية.

يحمي من أمراض القلب

وكشفت الطبيبة المشرفة على دراسة القلب، عن أنّ الجوز يمكنه الحماية من أمراض القلب.

وذلك من خلال بعض المواد النشطة بيولوجيا، والتي تساعد على محاربة ارتفاع ضغط الدم.

وفي وقت سابق، توصلت دراسة علمية حديثة، إلى أنّ النوم متأخرًا بعد مرور دقيقة واحدة فقط من توقيت النوم المعتاد، يتسبب في خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما كشفت الدراسة، عن أنّه كلما تأخر الأشخاص في الذهاب للنوم كلما ارتفعت زيادة معدلات ضربات القلب.