تقنية أبها تنفذ مبادرة المتطوع التقني

أبها- البلاد

باشرت الكلية التقنية للبنين بأبها تفعيل مبادرة “المتطوع التقني” التي دشنها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ضمن برنامج “نشامى عسير”.

وأوضح عميد الكلية الحسين آل عثمان أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات الصيانة في منازل الأسر المحتاجة بمدينة أبها عبر فرق تطوعية متخصصة تضم نخبة من الشباب السعودي المؤهل تقنياً ومهنياً وذلك لتعزيز مساهمتها في الأعمال التطوعية لتقديم أفضل الخدمات والأعمال التقنية والمهنية لتلك الأسر مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.



وأضاف أنه تم عقد العديد من الاجتماعات المرئية مع الوكالات والإدارات المعنية والمتدربين المتطوعين في هذه المبادرة لشرح الأهداف والخطة التنفيذية لتفعيل المبادرة ميدانياً بالإضافة إلى تقديم شرح عن كيفية الوقاية من فيروس “كورونا” وكيفية التعامل مع تلك الأسر والتقيد بأدوات السلامة خلال العمل الميداني، حيث قامت الأقسام التقنية الكهربائية والإلكترونيات والحاسب الآلي بممارسة تقديم خدمات الصيانة لبعض الأسر في مدينة أبها.