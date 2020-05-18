تسجيل 2593 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت #وزارة_الصحة ، اليوم (الاثنين)، تسجيل إصابة مؤكدة جديدة بفيروس #كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في #المملكة إلى 57345 حالة ، مبينا أن إجمالي الفحوص المخبرية بلغ 601,954 فحصاً .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات #كورونا ، إنه تم تسجيل عدد 8 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 320 حالة وفاة.

أوضح أنه تم تسجيل 3026 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 28748 حالة، لافتاً إلى أن هناك 28277 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 237 حالة حرجة .

وأبان أن 44% من الحالات الجديدة تعود لسعوديين، و 56% لغير سعوديين، و 25% منها لإناث، و 75% ما بين الذكور، فيما سُجلت 11 % أطفال من الحالات بين الأطفال، و 3% لكبار السن، و 86% لبالغين.

حالات #كورونا الجديدة في المملكة حسب المدن: