برنامج تفطير الصائمين يواصل عطاءاته

الرياض- البلاد

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين هذا العام في 18 دولة حول العالم، ففي أوغندا دشنت الوزارة ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي ، البرنامج الذي يستهدف أكثر من أربعين ألف صائم بعدد من الدول الأفريقية تشمل إلى جانب أوغندا دولتي بروندي والكونغو الديمقراطية وذلك بتوزيع 4000 سلة غذائية متكامل.

وفي السنغال تواصل الوزارة توزيع السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين حيث جرى توزيع 100 سلة غذائية رمضانية في مقر معهد عمر بن الخطاب للتربية والتعليم للأسر المحتاجة والفقيرة في إقليم تياس بمدينة أمبور استفاد منها حوالي 1000 شخص.

وفي الأرجنتين أطلقت الوزارة ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس المرحلة الثانية من البرنامج وتستهدف4000 صائم من الأسر الفقيرة في العاصمة وضواحيها، وذلك بتوزيع (400) سلة غذائية متكاملة.

وفي باكستان وزع مكتب الدعوة والإرشاد بسفارة المملكة التابع للوزارة 512 سلة غذائية رمضانية استفاد منها حوالي 5120 فرداً في روالبندي والمناطق التابعة لها.