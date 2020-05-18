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المملكة ترحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1441 هـ      18 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق تقاسم السلطة في جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي تم التوقيع عليه بين فخامة الرئيس أشرف غني والدكتور عبدالله عبدالله.

وعبرت الوزارة عن التطلع بأن تؤدي هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في أنحاء أفغانستان كافة، وبما يلبي آمال وتطلعات شعبها الشقيق.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ودعمها الحكومة الجديدة في كل ما يعينها على تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الرخاء والازدهار والتنمية.

صحيفة البلاد

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