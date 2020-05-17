ياسر جلال فتوة الأداء في المارثون الرمضاني

تصدرت الحلقة 25 من مسلسل الفتوة مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت جدلا واسعا بسبب مقتل حسن الجبالي الذي يجسد شخصيته النجم المصري ياسر جلال على يد “عزمي” الذي يقوم بدوره الفنان أحمد صلاح حسني ليصبح بذلك فتوة منطقة الجمالية بالقاهرة.
ولابد من الإشارة إلى أن الأعمال المصرية سواء السينمائية أو التليفزيونية أبرزت قصص الفتوات التي جسدها كبار النجوم، وصورت الحارة الشعبية بكل تفاصيلها ، وكما عكست الصراع الدائم بين الخير والشر، ورغم انتهاء عصر الفتوات في مصر، إلا أنه بين الحين والآخر يخرج لنا عمل مميز مثل مسلسل “الفتوة” الذي تدور أحداثه في منتصف القرن 19 ، ويكشف دور الفتوات في المجتمع المصري قديما، ولكن برؤية تختلف عن أفلام روايات الأديب العالمي نجيب محفوظ.
ومن خلال مسلسل “الفتوة” فقد قدم النجم المصري “ياسر جلال” أوراق اعتماده في نقابة “فتوات الأداء” في المارثون الرمضاني باهتمامه بأدق تفاصيل الشخصية التي يقوم بتجسيدها في العمل الدرامي ويشاركه بطولة المسلسل الفنانة مي عمر و نجلاء بدر الفنانة القديرة انعام سالوسة وأحمد صلاح حسني والفنان رياض الخولي وأحمد خليل ومجدي فكري، والمسلسل من تأليف هاني سرحان ، ومن إنتاج شركة سينرجي وإخراج حسن المنباوي.