ولاية ساو باولو البرازيلية تتجاوز الصين في وفيات كورونا

البلاد : وكالات

تجاوزت ولاية “ساو باولو” البرازيلية الصين، فيما يتعلق بحالات الوفاة بفيروس كورونا.

وأفادت بيانات صادرة من وزارة الصحة البرازيلية أمس السبت أنه تم تسجيل 4688 حالة وفاة في الولاية، التي يقطن بها أكثر من 40 مليون نسمة.

وتظهر الاحصاءات الرسمية بالصين، التي يقطن بها أكثر من مليار نسمة، تسجيل 4637 حالة وفاة بفيروس كورونا ، بينما سجلت البرازيل بأكملها 15633 حالة وفاة بفيروس كورونا و 233142 حالة إصابة حتى أمس السبت.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن البرازيل تأتي في المرتبة السادسة على مستوى العالم فيما يتعلق بحالات الوفاة بفيروس كورونا.

وتتزايد حدة التوترات في أكبر دولة بقارة أمريكا الجنوبية بشأن كيفية التعامل مع فيروس كورونا، إذ أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مستمر في الدفع لإعادة فتح الاقتصاد.

وكان وزير الصحة نيلسون تيش قد قدم استقالته الجمعة الماضي ، بعد أقل من شهر من توليه منصبه.