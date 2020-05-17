ملتقى اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية يوصي بتعزيز الإبداع والابتكار

جدة-البلاد

أكد الملتقى الإعلامي الافتراضي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جدة في ختام جلساته أمس تحت عنوان “دور وكالات الأنباء في دعم جهود مواجهة جائحة كورونا” عبر تقنية الفيديو، برعاية وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، الأهمية البالغة التي يحظى بها الإعلام ووكالات الأنباء الرسمية على وجه الخصوص في التوعية والتثقيف بشأن العديد من القضايا التي تؤرق البشرية كلها مثل تغير المناخ والبيئة والكوارث الطبيعية وخاصة الأوبئة، حيث ستظل المصدر الرئيس لتدفق المعلومات والمواد الإخبارية المتميزة بالدقة والمصداقية.

ودعا الملتقى وكالات الأنباء واتحاد يونا، للعمل على تعزيز تبادل الأخبار والتقارير الإعلامية التي تحقق التكامل فيما بين الدول الأعضاء وبعضها البعض في مواجهة “كورونا” وغيرها من الأزمات، والانخراط في البرامج والأنشطة العملية والتدريبية التي ينظمها الاتحاد وكذلك برامج ودورات الملتقى، إضافة لدعوة وكالات الأنباء الرسمية إلى أخذ زمام المبادرة وعدم التفريط في الفرصة التي واتتها في ظل جائحة “كورونا” لاستعادة دورها الذي زاحمها فيه ما يسمى بنجوم إعلام “السوشيال ميديا” وصحافة المواطن “مواقع التواصل”، وذلك عبر مزيد من التأهيل العلمي والتدريب المتواصل لكوادرها المتخصصة ، وتعزيز الإبداع والابتكار في شتى فروع الإعلام مستفيدة مما أتاحته الوسائط الاتصالية الحديثة والتطبيقات من فرص للوصول الواسع للجمهور والمسؤولين.

كما دعا الملتقى وكالات الأنباء الأعضاء واتحاد يونا، إلى تقديم الدعم والمساندة لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية والإعلاميين الفلسطينيين الذين يعانون جائحتين في آن واحد جائحة “كورونا” وجائحة الاحتلال، مرحباً بإطلاق أنشطة اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي التي تستهدف أكثر من 2000 إعلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وتوجه الملتقى بالشكر إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على ما تقدمه من دعم ورعاية لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.