محمد صلاح يرفض عرضًا من ريال مدريد.. ما القصة؟

قال المدرب العام السابق للمنتخب المصري، هاني رمزي، إن لاعب ليفربول محمد صلاح رفض عرضًا من ريال مدريد الإسباني صيف 2018.

صلاح (27 عامًا) يعتبر في الوقت الحالي أحد أبرز مهاجمي الكرة الأوروبية، وذيع صيته بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة خاصة بعد انتقاله من روما إلى ليفربول.

خلال 3 مواسم مع الريدز، حقق صلاح جائزة لاعب العام في إنجلترا 2018 والحذاء الذهبي للدوري مرتين متتاليتين، فضلًا عن قيادته النادي للقب دوري أبطال أوروبا.

وخلال حديث في أحد البرامج المتلفزة المصرية، كشف رمزي عن وصول عرض من ريال مدريد إلى محمد صلاح قبل انطلاق كأس العالم 2018.

“اتصل بي صلاح ليخبرني بوصول عرض من ريال مدريد وأراد مناقشتي، تحدثت معه لتقديم النصيحة”، هكذا تحدث رمزي.

وأضاف: “لقد حدث الأمر أثناء تولي المدرب السابق هيكتور كوبر تدريب المنتخب، كنا وقتئذٍ نخوض مباراة ودية في سويسرا”.

واختتم: “إنه يشعر بالراحة في ليفربول ونضج بشكل كبير. وصل إلى مكانة لم يصل إليها أحدُ من اللاعبين المصريين”.

في ذلك العام بالتحديد (2018) حصد ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول بثلاثية، في مباراة لن تنساها الجماهير المصرية.

إذ أقصي محمد صلاح من الميدان بعد تلاحم بدني مع قائد الميرنجي سيرخيو راموس في الشوط الأول، وأكمل ليفربول المباراة من دون نجمه.