ماهي متلازمة إدواردز

نرمين عباس

متلازمة إدواردز هي حالة وراثية عند الأطفال تسبب إعاقة شديدة

وهو ناتج عن نسخة إضافية من الكروموسوم 18 ولا يولد الأطفال المصابون بهذه الحالة عادةً لفترة أطول من أسبوع

أعراض وعلامات متلازمة ادواردز

يعاني معظم الأطفال المصابين بمتلازمة إدواردز من :-

صعوبات التغذية

صعوبات في التنفس

الإعاقات الذهنية

نمو وتطور غير طبيعي

الخصيتين غير النازلتين (في الأولاد)

يعاني بعض الأطفال أيضًا من :-

وجه ورأس غير عادي

أيدي وأقدام غير عادية بأصابع متداخلة وأصابع مكفف

عظام صغيرة في الحوض والصدر

مشاكل في الأعضاء مثل القلب والرئتين والكليتين

لا يوجد علاج فعال طويل الأمد للأطفال المصابين بمتلازمة إدواردز

يواجه الآباء في هذه الحالة خيارًا صعبًا للغاية، حيث يمكنهم اختيار محاولة إبقاء أطفالهم على قيد الحياة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة

أو يمكنهم اختيار تلقي طفلهم الرعاية التلطيفية حتى وفاته

في بعض الأحيان ، لا يشتبه في متلازمة إدواردز أثناء الحمل ، ويتم اكتشافها فقط عند ولادة الطفل.