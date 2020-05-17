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ماهي متلازمة إدواردز

نرمين عباسaccess_time25 / رمضان / 1441 هـ      17 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

متلازمة إدواردز هي حالة وراثية عند الأطفال تسبب إعاقة شديدة

وهو ناتج عن نسخة إضافية من الكروموسوم 18 ولا يولد الأطفال المصابون بهذه الحالة عادةً لفترة أطول من أسبوع

أعراض وعلامات متلازمة ادواردز

يعاني معظم الأطفال المصابين بمتلازمة إدواردز من :-

  • صعوبات التغذية
  • صعوبات في التنفس
  • الإعاقات الذهنية
  • نمو وتطور غير طبيعي
  • الخصيتين غير النازلتين (في الأولاد)

يعاني بعض الأطفال أيضًا من :-

  • وجه ورأس غير عادي
  • أيدي وأقدام غير عادية بأصابع متداخلة وأصابع مكفف
  • عظام صغيرة في الحوض والصدر
  • مشاكل في الأعضاء مثل القلب والرئتين والكليتين

لا يوجد علاج فعال طويل الأمد للأطفال المصابين بمتلازمة إدواردز

يواجه الآباء في هذه الحالة خيارًا صعبًا للغاية، حيث يمكنهم اختيار محاولة إبقاء أطفالهم على قيد الحياة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة

أو يمكنهم اختيار تلقي طفلهم الرعاية التلطيفية حتى وفاته

في بعض الأحيان ، لا يشتبه في متلازمة إدواردز أثناء الحمل ، ويتم اكتشافها فقط عند ولادة الطفل.

نرمين عباس

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