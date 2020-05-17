كيف تسبب كمامة الوجه ضررا على صحتك؟

هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها بشكل صحيح لتكون آمنة تمامًا ضمن طرق مكافحة فيروس كورونا، وهناك بعض البروتوكولات التي يجب عليك اتباعها عند ارتداء أقنعة الوجه، وقد تكون جائحة COVID-19 موجودة لفترة طويلة، حيث تبحث حكومات العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم الآن عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية، من خلال تخفيف القيود الصارمة التي تم وضعها لاحتواء انتشار هذا المرض شديد العدوى.
لكن وفقا للموقع الطبى ” thehealthsite“، فإن هذا لا يعني أننا هزمنا الفيروس، فالخطر لا يزال هناك، و لا يزال عليك اتباع جميع احتياطات السلامة والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي.
من ضمن إجراءات الوقاية، سيتعين عليك ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة، وبالطبع ، فإن غسل اليدين بشكل متكرر والابتعاد عن التجمعات والمناطق عالية المخاطر يجب أن يكون له الأولوية دائمًا الآن.
ولكن هناك شيء واحد يرتكبه معظم الأشخاص عن غير قصد عندما يتعلق الأمر بارتداء أقنعة الوجه، فهناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها بشكل صحيح لتكون آمنًا تمامًا وهناك بعض البروتوكولات التي يجب عليك اتباعها عند ارتداء أقنعة الوجه.