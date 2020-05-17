حلويات رمضان | طريقة عمل مشمشية تشيز كيك

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ حلوي رمضانية مميزة وجديدة وطريقة عمل أكواب تشيز كيك المشمشية

المقادير اللازمة

أولاً طبقة البسكويت

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

300 جرام بسكويت سادة بدون ملح

120 جرام زبدة

ثانياً طبقة الجبن

200 جرام جبن كريمي

200 جرام كريمة خفق

ملعقة صغيرة ماء زهر

نصف كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

ثالثاً طبقة المشمشية

كوب مشمشية مقطعة

ملعقة كبيرة نشا

كوب سكر

عصير حبة ليمون

2 كوب ماء

طريقة العمل

نبدء أولاً بعمل طبقة المشمشية حتي تبرد

في قدر علي النار توضع المشمشية والسكر والماء والليمون

ترفع علي النار وتترك لتغلي حتي تنضج ومن الممكن إضافة القليل من الماء في حال عدم نضج المشمشية

يذوب النشا في ربع كوب من الماء البارد ثم يضاف للخليط

نستمر في تحريكه علي النار حتي يصبح كثيف قليلاً ويترك ليبرد

نبدء في عمل البسكويت

يخفق البسكويت جيداً

يحمص اللبن علي النار حتي يصبح ذهبي

ثم يضاف للبسكويت ويقلب

تذوب الزبدة وتضاف للخليط ويقلب جيداً

نحضر أكواب التقديم

يوضع بكل كوب مقدار ملعقتين من خليط البسكويت ويضغط قليلاً

يترك بالثلاجة ليبرد

نبدء في عمل الجبن والكريمة

تخفق الكريمة مع الجبن والسكر والفانيليا وماء الزهر حتي تصبح كثيفة

نحضر الأكواب

توضع حشوة الجبن في كل كوب

ثم يزين الوجه بطبقة من المشمشية

تترك بالثلاجة لتبرد تماماً ثم تقدم