حلويات رمضان | طريقة عمل مشمشية تشيز كيك

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ حلوي رمضانية مميزة وجديدة وطريقة عمل أكواب تشيز كيك المشمشية
المقادير اللازمة
أولاً طبقة البسكويت
2 ملعقة كبيرة حليب بودرة
300 جرام بسكويت سادة بدون ملح
120 جرام زبدة
ثانياً طبقة الجبن
200 جرام جبن كريمي
200 جرام كريمة خفق
ملعقة صغيرة ماء زهر
نصف كوب سكر بودرة
ملعقة صغيرة فانيليا
ثالثاً طبقة المشمشية
كوب مشمشية مقطعة
ملعقة كبيرة نشا
كوب سكر
عصير حبة ليمون
2 كوب ماء
طريقة العمل
نبدء أولاً بعمل طبقة المشمشية حتي تبرد
في قدر علي النار توضع المشمشية والسكر والماء والليمون
ترفع علي النار وتترك لتغلي حتي تنضج ومن الممكن إضافة القليل من الماء في حال عدم نضج المشمشية
يذوب النشا في ربع كوب من الماء البارد ثم يضاف للخليط
نستمر في تحريكه علي النار حتي يصبح كثيف قليلاً ويترك ليبرد
نبدء في عمل البسكويت
يخفق البسكويت جيداً
يحمص اللبن علي النار حتي يصبح ذهبي
ثم يضاف للبسكويت ويقلب
تذوب الزبدة وتضاف للخليط ويقلب جيداً
نحضر أكواب التقديم
يوضع بكل كوب مقدار ملعقتين من خليط البسكويت ويضغط قليلاً
يترك بالثلاجة ليبرد
نبدء في عمل الجبن والكريمة
تخفق الكريمة مع الجبن والسكر والفانيليا وماء الزهر حتي تصبح كثيفة
نحضر الأكواب
توضع حشوة الجبن في كل كوب
ثم يزين الوجه بطبقة من المشمشية
تترك بالثلاجة لتبرد تماماً ثم تقدم