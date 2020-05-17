ترامب: لدينا معلومات غير جيدة عن مختبر ووهان بالصين

واشنطن : وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تمتلك معلومات “مقلقة” بشأن منشأ وأصل فيروس كورونا المستجد، داخل أحد المختبرات العملية بمدينة ووهان الصينية.

وأوضح “ترامب”، خلال مداخلة عبر شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، “لدينا الكثير من المعلومات المقلقة عن مختبر ووهان بؤرة فيروس كورونا الأصلية”.

وأضاف “لا أريد التحدث الآن مع الرئيس الصيني في الوقت الراهن، ويمكننا قطع العلاقات كاملة مع الصين، التي كان بإمكانها وقف تفشي فيروس كورونا”.

وكان كبير مستشاري الصحة للحكومة الصينية، زونج نانشان، قال في حوار مع شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية إن “السلطات المحلية في ووهان، المدينة التي تم فيها الإبلاغ عن المرض لأول مرة في ديسمبر كانون الثاني، قمعت الكشف عن التفاصيل الأساسية حول حجم تفشي الوباء الأوَلي”.