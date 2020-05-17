لاعب كرة قدم شهير يرتكب جريمة بشعة بسبب كورونا

فيروس كورونا المستجد سبب هوسا كبيرا لدى كثيرين، ونوبات فزع كبيرة.

لكن أن يصل الأمر أن يقتل الأب ابنه، فهذا ما لم يكن متخيلا من أحد، وهو ما فعله لاعب كرة قدم شهير، بحسب سكاي نيوز.

اللاعب سيفير توكتاس، كان صادما للجميع وهو يعترف بقتل ابنه الذي بلغ عمره خمس سنوات.

وذلك خلال تلقي الطفل العلاج لاشتباه إصابته بمرض كورونا المستجد.

حيث سلم نفسه للشرطة بعد اعترافه بخنق ابنه، كاظم، بوسادة في الرابع من مايو.

ولولا الاعتراف لاختفى الجرم، حيث لم تتوصل التحقيقات الأولية لوقوع جريمة في وفاة الطفل.

رغم أن نتائج فحصه للكشف عن فيروس كورونا المستجد أتت سلبية، وتم استخراج جثمانه بعد دفنه لإجراء عملية تشريح كجزء من التحقيقات.

اعترافات صادمة

قناة هيبار تورك استعرضت تفاصيل أكثر عن الجرم البشع.

وكشفت أن توكتاس، الذي يلعب ضمن فريق بورصة يلدريمسبور أخبر الشرطة أنه حاول خنق ابنه لأنه لم يشعر بالحب تجاهه.

واعترف أنه سلم نفسه للشرطة بعد 11 يوما بسبب شعوره بالندم.

وفي تصريحاته الصادمة، اعترف توكتاس بأنه خنق الطفل ونادى مستنجدا بالطواقم الطبية مدعيا أن حالة ابنه الصحية تدهورت، وأدخل الفتى إلى قسم العناية المركزة ومات بعد ساعتين.