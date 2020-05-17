التجمع الصحي الأول بالشرقية يوقع اتفاقية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية

الدمام-حمودالزهراني

وقع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية في مبنى التجمع اتفاقية تعاون مشترك والتي تهدف إلى الشراكة في تعزيز التعاون والعمل المشترك في سبيل الاسهام لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وقد حضر توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي ومدير فرع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية في المنطقة الشرقية الدكتور خليل القصيمي.

واشتملت الاتفاقية أيضاً إلى رفع كفاءة التنسيق وتبادل المعلومات حول الاحتياجات التنموية وتعزيز جودة الأعمال والمشاريع في القطاع غير الربحي ورفع كفاءة مخرجاتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التواصل بين الطرفين والاسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي أن الهدف من هذه الاتفاقية تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كافة الجهات للمساهمة والمشاركة في عملية التطوير والتحسين المستمر لمنظومة الخدمات الصحية بالمنطقة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.