الدولية

اعتصام لسحب الثقة من الغنوشي

صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1441 هـ      17 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

تونس – وكالات

تصاعدت حدة المطالبات الشعبية والحزبية في تونس بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي الذي يتزعم حركة النهضة الإخوانية ، وذلك مع اتساع الغضب العام على خلفية تكشف وقائع جديدة عن أجندة الحركة ، في العمل ضد مصلحة البلاد والتخابر مع قوى أجنبية منها تركيا لزعزعة استقرار تونس ، وإحداث مزيد من الفوضى والدمار في ليبيا .

وفيما وقع آلاف التونسيين بينهم مثقفون وفنانون، لتوسيع حملة “حان وقت التغيير”، دخل أعضاء الحزب الدستوري الحر، أمس (السبت)، ثالث أيام اعتصامهم المفتوح في مقر البرلمان التونسي.

صحيفة البلاد

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