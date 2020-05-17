“إيثار” تشارك في اليوم العالمي لضغط الدم

الدمام – حمودالزهراني

تشارك جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية “إيثار” في الاحتفاء باليوم العالمي لضغط الدم ، الذي يصادف يحتفي الـ17 من شهر مايو من كل عام ،ويحمل هذا العام شعار “اعرف أرقامك” ليركز على أهمية قياس ضغط الدم الدوري، ومعرفة المستويات الطبيعية له والتمتع بصحة جيدة .

وأكدت الدكتورة حنان الغامدي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن الجمعية تحرص على المشاركة في كافة المناسبات التوعوية وذلك من منطلق رسالتها وأهدافها التي أنشئت من أجلها، مبينة بأن اليوم العالمي لضغط الدم ‬⁩يتم من خلاله التوعية عن أعراض هذا المرض، والتحفيز على معرفة قياسات ضغط الدم، وكذلك معرفة طرق الوقاية المبكرة من ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على حجم انتشار ارتفاع ضغط الدم في المجتمع.

وحثّت الدكتورة الغامدي بمناسبة هذا اليوم ‬⁩كافة أفراد المجتمع على الاهتمام بسلامة المصابين بضغط الدم ، داعية كل مصاب ممارسة رياضة المشي يوميا لمدة ٣٠ دقيقة، وشرب الماء الكافي خلال اليوم، وكذلك التقليل من تناول الملح والسكريات، والمحافظة على مستوى السكر وضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية.