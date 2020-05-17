أطباق رمضان | طريقة عمل شيش طاووق بالديك الرومي

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة جديدة لتحضير الشيش طاووق بلحم الديك الرومي بدلاً من الدجاج لنكهة جديدة مميزة

المقادير اللازمة

صدر ديك رومي

مكعبات فلفل ملون وبصل

ملعقة كبيرة بهارات شيش طاووق

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة زعتر

2 كوب زبادي

عصير 2 حبة ليمون

ملعقة صغيرة جنزبيل

طريقة العمل

تقطع صدور الرومي مكعبات

تتبل بالزبادي والملح والفلفل والزعتر والليمون والجنزبيل

تترك بالتتبيلة يوم كامل

في اليوم التالي توضع بالاسياخ بالتناوب مع الفلفل والبصل

تشوي بالفرن او علي الجريل

ثم يوضع بمنتصف الصينية قطعة ورق المونيوم وقطعة فحم مشتغل

يضاف لها ملعقتين زيت وتغطي وتترك دقائق

ثم يقدم شيش طاووق الرومي مع الارز