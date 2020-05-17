أسباب التعرق المفرط

نرمين عباس

التعرق المفرط أو الذي لا يمكن السيطرة عليه ، والمعروف أيضًا باسم فرط التعرق ، يمكن أن يكون محزنًا للغاية ومحرجًا ، ولكنه شائع جدًا

يمكن أن تساعد العلاجات في تقليل تأثير التعرق المفرط على حياتك

ما الذي يسبب التعرق المفرط؟

يحدث التعرق عادة عندما يحفز الجهاز العصبي الغدد العرقية على إنتاج السوائل لتبريد الجسم

يمكن أن يحدث هذا استجابة لدرجة الحرارة أو النشاط البدني أو الإجهاد

في بعض الأحيان ، تصبح الأعصاب مفرطة النشاط وتثير الغدد العرقية حتى بدون حرارة أو نشاط بدني

غالبًا ما يحدث هذا النوع من فرط التعرق في العائلات، ويمكن أن يكون الأمر أسوأ إذا كنت عصبيا أو مرهقا

يمكن أن يحدث التعرق المفرط أيضًا بسبب حالة طبية مثل :-

داء السكري

السن يأس

مشاكل الغدة الدرقية

انخفاض سكر الدم

بعض أنواع السرطان

نوبة قلبية

اضطرابات الجهاز العصبي

الالتهابات

هناك نوعان من التعرق :-