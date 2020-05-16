5290 فردا يستفيدون من حملة “لأنهم يستحقون” بالشرقية

الدمام-حمودالزهراني

استفاد 5290 فردا من حملة “لأنهم يستحقون” التي اطلقتها جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر في ظل جائحة كورونا لدعم ومساندة رجال الأمن والممارسين الصحيين بالمنطقة الشرقية إضافة لمساعدة العمالة المتضررة، بالتعاون مع العديد من القطاعات الأمنية والمستشفيات بالخبر والدمام وكذلك الداعمين من القطاع الخاص والمتطوعين .

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية ود الخيرية الأستاذة نعيمة الزامل أن حملة “لأنهم يستحقون” جاءت بهدف دعم ومساندة أبطال الأمن والصحة بمختلف مواقعهم الميدانية وبالمستشفيات باعتبارهم خط الدفاع الأول لحماية المجتمع في ظل جائحة كورونا ، مشيرة إلى توزيع الحملة وجبات الإفطار يوميا لرجال الأمن والصحة طوال شهر رمضان وكذلك العمالة المتضررة خلال هذه الأزمة وتقديم الهدايا للنزلاء بالمحاجر الصحية وإرسال رسائل شكر وتقدير للمارسين الصحيين بمختلف مواقعهم .

وأكدت الزامل أن حملة “لأنهم يستحقون” استفاد منها 5290 فردا من أبطال الأمن والصحة منذ بداية شهر رمضان إضافة للعمالة المتضررة ، فيما تعاونت الجميعة خلالها مع عدد من الشباب المتطوعين الذين تم استقطابهم من الوحدة الشبابية بالجمعية من خلال منصة العمل التطوعي مقدمين جهودا كبيرة في سبيل نجاح برامج الجمعية وتحقيق أهدافها ، ووجهت الزامل شكرها لداعم إفطار أبطال الصحة أسرة عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ولداعم إفطار أبطال الأمن الشيف منصور اسماعيل، ولفريق رزق التطوعي الذي تكفل بتوزيع وجبات العمالة المتضررة .

وأضافت الزامل أن الحملة شملت العديد من الجهات مثل مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر والمجمع الطبي بالدمام والمستشفى الميداني في بيوت الشباب وكذلك هيئة الهلال الأحمر السعودي بالثقبة ، إضافة لرجال الأمن المتواجدين بالنقاط التفتيشية ومواقع مناوباتهم بفترة منع التجول بالخبر والذين وزعت عليهم قبل شهر رمضان الحقائب الوقائية وصناديق المرطبات .