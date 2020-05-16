40 خرقا حوثيا جديدا.. وخسائر فادحة للمليشيات

عدن – البلاد

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، أن مليشيات الحوثي الانقلابية ارتكبت 40 خرقا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال آخر 24 ساعة، مبينة أن إجمالي ما ارتكبته المليشيات وصل إلى 3308 خروقات لوقف إطلاق النار في اليمن منذ إعلانه، مجددة التزام التحالف بوقف إطلاق النار ودعم المبعوث الأممي إلى اليمن وتطبيق أقصى درجات ضبط النفس مع الاحتفاظ بحق الرد على الانتهاكات الحوثية.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، إن الأمم المتحدة قدمت خريطة طريق واقعية للأطراف اليمنية، مضيفا أن وقف إطلاق النار في اليمن جزء من اتفاق أكثر شمولية، وقدم المبعوث الأممي الشكر للتحالف بقيادة السعودية على تمديد وقف النار في اليمن، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الحلول، معربا عن قلقه من الوضع في اليمن.

واستمرارا للخروقات الحوثية، واصلت المليشيات الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، أمس (الجمعة)، القصف والاستهداف المكثف للقرى والأحياء السكنية والمزارع في كافة مديريات جنوب الحديدة، فيما أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران حوثية غداة إفشال تسللين حوثيين في آخر 48 ساعة، بينما أصيب مدنيون بعيارات قناصة وعبوات ناسفة حوثية.

وأكدت مصادر عسكرية في حيس ضرب مصادر نيران حوثية تواصل القصف والاستهداف لمركز المدينة والأحياء السكنية، بينما قالت مصادر محلية في الدريهمي جنوب الحديدة إن المليشيات قصفت القرى السكنية في المديرية بـ6 قذائف هاون عيار 120 وقذيفتي هاوزر، في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14,5 صوب منازل المواطنين بشكل عشوائي وهستيري.

وتوالت إصابات المدنيين جراء القصف الحوثي العشوائي على عديد من المناطق، حيث أصيب مواطنان من أسرة واحدة برصاص المليشيا الإرهابية أثناء مرورهما في الخط الرابط بين مديريتي حيس والخوخة بالحديدة. وقال شاهد عيان إن أحد المواطنين أصيب بطلق ناري أعلى الكتف الأيمن، والآخر في الرقبة. وفي الجاح بمديرية بيت الفقيه أصيب مواطن أربعيني بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأفشلت القوات المشتركة ثاني محاولة لتسلل المليشيات الحوثية خلال 24 ساعة في الجبلية، وتمكنت من تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وحققت إصابات مباشرة في مخابئ جيوب المليشيات.

وتضاعف مليشيات الحوثي معاناة المواطنين بالجبايات والإتاوات واستغلال المناسبات كافة للنهب المنظم، إذ أصدرت تعميما تؤكد فيه ربط صرف نصف الراتب القادم مع شيك الزكاة والمحددة بـ500 ريال يمني للشخص الواحد.