وزير الرياضة يُعلن إطلاق “دوري جود”

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أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن إطلاق دوري جود بالتعاون مع وزارة الإسكان وذلك بمشاركة الأندية الرياضية وجماهيرها وكل الرياضيين.

وقال سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل، خلال فيديو له عبر حساب وزارة الرياضة بموقع تويتر: “يسرني أن أعلن وبالتعاون مع وزارة الإسكان، عن إطلاق دوري جود بمشاركة الأندية الرياضية وجماهيرها وكل الرياضيين وذلك حرصاً منا في هذا الشهر الفضيل على المشاركة المجتمعية من خلال تأمين عدد من الوحدات السكنية للأسر المحتاجة عبر منصة جود الإسكان”.

سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "يسرني أن أعلن وبالتعاون مع وزارة الإسكان، عن اطلاق #دوري_جود بمشاركة الأندية الرياضية وجماهيرها وكل الرياضيين وذلك حرصاً منا في هذا الشهر الفضيل على المشاركة المجتمعية من خلال تأمين عدد من الوحدات السكنية للأسر المحتاجة عبر منصة جود الإسكان" pic.twitter.com/9nhD6mrW89 — وزارة الرياضة (@gsaksa) May 16, 2020

كما غرّد الفصيل عبر حسابه بموقع تويتر: “توقف التنافس في الملاعب، لكن العطاء والتنافس في فعل الخير لم يتوقف من خلال هذه الحملة، وبالتعاون مع وزارة الإسكان نتطلع لمشاركة الجميع”.