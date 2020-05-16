الرياضة

وزير الرياضة يُعلن إطلاق “دوري جود”

صحيفة البلادaccess_time24 / رمضان / 1441 هـ      16 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن إطلاق دوري جود بالتعاون مع وزارة الإسكان وذلك بمشاركة الأندية الرياضية وجماهيرها وكل الرياضيين.

وقال سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل، خلال فيديو له عبر حساب وزارة الرياضة بموقع تويتر: “يسرني أن أعلن وبالتعاون مع وزارة الإسكان، عن إطلاق دوري جود بمشاركة الأندية الرياضية وجماهيرها وكل الرياضيين وذلك حرصاً منا في هذا الشهر الفضيل على المشاركة المجتمعية من خلال تأمين عدد من الوحدات السكنية للأسر المحتاجة عبر منصة جود الإسكان”.

كما غرّد الفصيل عبر حسابه بموقع تويتر: “توقف التنافس في الملاعب، لكن العطاء والتنافس في فعل الخير لم يتوقف من خلال هذه الحملة، وبالتعاون مع وزارة الإسكان نتطلع لمشاركة الجميع”.

صحيفة البلاد

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