نرمين عباس

يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم الذي يحتاجه للحفاظ على صحة العظام والعضلات.

لا يمكن للطعام وحده توفير كمية كافية من فيتامين د ويعتمد معظم الناس على التعرض لأشعة الشمس للوصول إلى المستويات الموصى بها

تتضمن الأطعمة التي تحتوي على كميات صغيرة من فيتامين د الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل والرنجة) والكبد والبيض والمارجرين وبعض منتجات الألبان

يعتمد مقدار الوقت الذي تحتاجه في الشمس على عدة أشياء ، بما في ذلك المكان الذي تعيش فيه والموسم والوقت من اليوم ولون بشرتك وكمية الجلد المعرضة

ومع ذلك ، خلال فصل الصيف ، يمكن لمعظم الناس الحصول على فيتامين د المناسب من 5-10 دقائق فقط في الخارج

من المهم تجنب الأوقات العالية للأشعة فوق البنفسجية ، لذا من الأفضل أن تكون في منتصف الصباح أو بعد الظهر

اتبع دائمًا إرشادات الشمس الآمنة لأن كثرة التعرض للشمس يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد وقد تتسبب في انهيار فيتامين د في جلدك

ماذا يحدث إذا لم يكن لدي ما يكفي من فيتامين د؟

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د المعتدل إلى الشديد إلى الكساح (العظام الرخوة) عند الرضع والأطفال

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين د إلى هشاشة العظام ويزيد من خطر السقوط والكسور (كسر العظام) إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا

تحدث هشاشة العظام عندما تفقد العظام الكالسيوم والمعادن الأخرى ، مما يجعلها هشة وأكثر عرضة للكسر

يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم ، في حين أن نقصه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام

الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة جدًا من فيتامين د (نقص معتدل إلى حاد) هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمشكلات الصحية

تم ربط عدد من الأمراض بانخفاض مستويات فيتامين د مثل زيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ، والضعف الإدراكي لدى كبار السن ، والربو الشديد لدى الأطفال والسرطان

تشير الأبحاث إلى أن فيتامين د يمكن أن يلعب دورًا في الوقاية والعلاج من عدد من الحالات المختلفة

بما في ذلك مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وعدم تحمل الجلوكوز والتصلب المتعدد

من هم المعرضون لخطر نقص فيتامين د؟

قد تكون عرضة لخطر نقص فيتامين د إذا كنت :-

أصحاب البشرة الداكنة بشكل طبيعي

تجنب الشمس لحماية البشرة أو لأسباب طبية

أصحاب الوزن الزائد

لديك حالة صحية تؤثر على امتصاص فيتامين د من نظامك الغذائي

تناول الأدوية التي تتسبب في انهيار فيتامين د

كيف يتم علاج نقص فيتامين د؟

إذا كان لديك نقص بسيط ، فقد يوصي طبيبك ببعض الأشياء البسيطة مثل :-