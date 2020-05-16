عزلت نفسي وأسرتي .. والاستهانة بكورونا أمر خطير

جدة – عادل بابكير

لا أعلم كيف أصبت بالفيروس وأنا قليل الخروج من المنزل، هكذا بدأ الدكتور خالد العتيبي عضو هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز يروي لـ”البلاد” قصة اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الدكتور العتيبي بأنه ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 لم يخرج من البيت سوى مرتين في الأسبوع لشراء الاحتياجات المنزلية وكان حريصا على آخذ الاحتياطات من لبس للقفازات وغسل لليدين باستمرار مع حرصه على التباعد الاجتماعي ولكن قدر له الله أن يصاب بالفيروس.

وعن الأعراض التي صاحبته بين الدكتور خالد العتيبي بأن الأعراض كانت مثل أعراض الانفلونزا العادية تماما وبقى لعدة أيام يظن بأنها انفلونزا موسمية حيث لم يكن يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو كحة جافة فقط كان مجرد ألم بسيط في الحلق وإعياء في الجسم وانتقلت العدوى لابنه.

مسحة انفية

وأشار الدكتور العتيبي بأنه بعد 6 أيام من شعوره بالتعب توجه هو وابنه إلى أحد المراكز الصحية التي تجري المسحة الأنفية وطلبنا منهم اجراء المسحة ولكنهم اعتذروا بسبب انتهاء المسحات، وفي مستشفى آخر بعد أن قاموا بعمل أشعة للصدر قاموا بإعطائنا مضادا حيويا وبشرونا بأن الأمور طبيعية ولا تستدعي اخذ مسحة أنفية.

وأضاف بعدها بيومين توجهت أنا وزوجتي لمستشفى آخر واخذنا المسحة وخلال يومين ظهرت النتيجة إيجابية لي ولها وقاموا بعمل مسحة أنفية لبقية أفراد العائلة بعدها بأربع أيام ولم تظهر النتيجة بعد.



عزل منزلي

وزاد بمجرد علمنا بالنتيجة دخلت أنا وزوجتي العزل في غرفتنا وابني الآخر في غرفته الخاصة بعيدا في المنزل بعيدا عن باقي أفراد الأسرة تماما نأكل لوحدنا ونتبع الاحتياطات في استلام الأكل منهم وقد عرضوا علينا في الصحة الانتقال للعزل في الفندق لكننا فضلنا العزل في المنزل.

وضع مطمئن

وعن الوضع الصحي الحالي لهم بين الدكتور خالد بأنه هو وابنه وضعهم الصحي مطمئن ولا يشعرون إلا بأعراض الانفلونزا البسيطة وبإذن الله ستزول قريبا، أما عن زوجته فكونها مريضة بالسكر فهي تعاني من بعض الالام في الصدر والتعب والارهاق الجسدي وجميعنا ليس لدينا أي ارتفاع في درجة الحرارة أو ضيق في التنفس ونحن حاليا في طور التعافي.

وعن كيفية التواصل مع باقي أفراد الأسرة أوضح الدكتور بأنهم يقومون بالتواصل مع الأبناء في المنزل عن بعد نلعب بعض الألعاب في الهاتف أو عن طريق البرامج المتاحة المهم أن نبقى على تواصل باستمرار.

تفاوت الاعراض

ونصح الدكتور العتيبي أفراد المجتمع بعدم الاستهانة بالموضوع منوها إلا أن الأعراض تتفاوت من شخص لآخر فبعضهم تمر عليه بسهولة مثل أي انفلونزا عادية لكن مرحلة التعافي منها تأخذ وقتا أطول من الانفلونزا العادية.

وأضاف على أي شخص يشعر بأعراض الانفلونزا ولو بعضها أن يبادر بعزل نفسه عما حوله حتى لا يصيبهم بالعدوى وعليه أن يقوم بعمل المسحة الأنفية أو التأكد من خلال التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد والاتصال على 937 ليطمئن ويرتاح.

وسأل الدكتور العتيبي في ختام اللقاء الله عز وجل أن يحفظ الوطن والقيادة وجميع المسلمين والمسلمات من كل سوء ويجزي قيادتنا الرشيدة والقائمين على صحتنا خير الجزاء على اهتمامهم بنا وتقديمهم الحفاظ علينا عن كل شيء.