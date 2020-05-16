تسجيل 2840 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت #وزارة_الصحة ، اليوم (السبت)، تسجيل 2840 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى حالة ، مبينا أن إجمالي الفحوص المخبرية بلغ 570360 فحص .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 10 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 302 حالة وفاة.

أوضح أنه تم تسجيل 1797 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 23666 حالة، لافتاً إلى أن هناك 28048 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 166 حالة حرجة .

وأبان أن 34 % من الحالات الجديدة تعود لسعوديين، و 66 % لغير سعوديين، و 26 % منها لإناث، و 74 % ما بين الذكور، فيما سُجلت 9 % من الحالات بين الأطفال، و 4 % لكبار السن، و 87 % لبالغين.

حالات #كورونا الجديدة في المملكة حسب المدن: