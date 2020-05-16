صحة الشمالية تكشف سبب وفاة مقيم بفيروس كورونا في رفحاء

البلاد : متابعات

كشفت صحة الحدود الشمالية أن حالة الوفاة في فيروس كورونا بمحافظة رفحاء التي أعلن عنها في مؤتمر وزارة الصحة عصر اليوم تعود لمقيم يبلغ من العمر 43 عاماً كان يعاني من أمراض مزمنة ( ضغط و سكر ) .

وقالت صحة الحدود الشمالية في بيان لها قبل قليل : تود صحة الحدود الشمالية التوضيح بأن حالة الوفاة والتي أعلنت عنها الصحة اليوم في مدينة رفحاء تعود لمقيم

يبلغ من العمر 43 عاما ، حضر الى المستشفى يشكو من أعراض تنفسية حادة و يعاني من أمراض مزمنة (سكر وضغط)، وتم الإشتباه بإصابته بفايروس كورونا الجديد و تنويمه في مستشفى رفحاء العام

بقسم العناية المركزة وعمل الإجراءات والفحوصات الطبي البروتوكول الطبي المعتمد وبعد التأكد من إصابت

من إصابته بفايروس كورونا الجديد تم إقرار تحويله الى برج الشمال الطبي لاستكمال الخطة العلاجية وخلال إجراءات التحويل

حصل هبوط مفاجيء بالدورة الدموية تعذر على أثره نقل المريض الى مدينة عرعر وساءت حالته الصحية في حينه حتى توفاه الله وأعلنت وفاته.