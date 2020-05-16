حلويات رمضان | طريقة عمل حلوي ورد الشام

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم حلي مميز ومناسب لسفرة شهر رمضان المبارك

المقادير اللازمة

لفة جلاش أو عجينة فيلو

ربع كيلو قشطة عربية

زبدة مذوبة لدهن الجلاش

ربع ملعقة صغيرة ماء زهر ( إختياري )

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

للشيره

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير ليمونة

ربع ملعقة ماء زهر ( إختياري )

للتزيين

فستق

مربي زهر الليمون

الطريقة

نحضر طبقة من الجلاش ونقوم بفردها علي طاولة ونقوم بدهنها بالزبدة

ثم نضع طبقة أخري فوقها من الجلاش ونقوم بدهنها بالزبدة أيضاً

تكرر العملية حتي نحصل علي 10 طبقات من الجلاش فوق بعضها البعض

بإستخدام قطاعة دائرية نقوم بتقطيع الجلاش علي شكل دوائر متساوية الحجم

تكرر العملية حتي إنتهاء كمية الجلاش

ضعي الدوائر في صينية مدهونة زيت وقومي بخبزها في الفرن حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج من الفرن وتترك لتبرد

نقوم بوضع مكونات الشربات علي النار لمدة 20 دقيقة

يوضع الشربات علي كل قطعة من الجلاش

تخفق القشطة مع السكر البودرة وماء الزهر حتي تتجانس

تحشي كل طبقة من الجلاش بالقليل من القشطة وتغلق بطبقة أخري من الجلاش

تزين بالفستق والمربي وتقدم حسب الرغبة