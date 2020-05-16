الشؤون الإسلامية تباشر توزيع 4000 سلة غذائية بأثيوبيا

البلاد : واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في أثيوبيا برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – لعام 1441هـ، الذي يستهدف توزيع أكثر من 4000 آلاف من السلال الغذائية يستفيد منها 40 ألف صائم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمقر ‏السفارة في العاصمة أديس أبابا وعدد من الأقاليم.

حضر مراسم التدشين، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أثيوبيا سامي بن جميل عبدالله، والمفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عمر إدريس، ونائبه الدكتور جيلان خضر غمدا، والملحق الديني في السفارة علي بن خالد الخضيري، وعدد من الإعلاميين.‏

وأكد السفير بن جميل أن البرنامج يجسد حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تلمس احتياجات إخوانهم المسلمين في شهر ‏الخير والبركة في ظل ظروف استثنائية تحيط بالعالم، مشيراً إلى أن البرنامج أضحى معلماً بارزاً في شهر رمضان في أكثر من 18 دولة حول العالم، منوهاً بجهود وزارة الشؤون ‏الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ هذا البرنامج ‏وفق منظومة متكاملة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.‏

من جانبه، قدم مفتي أثيوبيا الشيخ عمر إدريس شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الدعم السخي واهتمامهم بمسلمي أثيوبيا، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يحفظ المملكة من كل سوء.

كما قدم الشيخ جيلان من جهته شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، منوهاً بالعلاقة التاريخية التي تربط المملكة بمسلمي أثيوبيا.