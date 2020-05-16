نرمين عباس

يحدث التنمر في مكان العمل عندما يتصرف الشخص بشكل غير معقول ومتكرر تجاه العامل في مكان العمل، مما يخلق خطرًا على الصحة والسلامة

يمكن أن يكون التنمر في مكان العمل جسديًا أو عقليًا ، ويمكن أن يشمل الإيذاء أو الإذلال أو التخويف أو السلوك التهديد

يمكن أن يحدث التنمر في أي مكان عمل ، بما في ذلك المكاتب والمحلات التجارية والمصانع والمقاهي والمطاعم وورش العمل وداخل المجتمع المحلي والمنظمات

أمثلة على التنمر في مكان العمل

إن التنمر في العمل سلوك متكرر وغير معقول ويمكن أن يشمل :-

سلوك عدواني أو تخويفي

نكت مضحكة أو عملية

تعليقات مهينة أو مقلقة

التحرش الجنسي

لعب ألعاب العقل

نشر الشائعات المؤذية

مراسم التنشئة

استبعاد شخص من الأحداث المتعلقة بالعمل

متطلبات العمل غير المعقولة أو غير المجدية

عرض مواد مسيئة

الضغط على شخص للتصرف بشكل غير لائق

ومع ذلك ، من المهم أن نفهم أنه على الرغم من أن الأمور قد تبدو غير عادلة في بعض الأحيان ، إلا أنها لا تنطوي بالضرورة على التنمر

على سبيل المثال ، يمكن لرئيسك أن يقيلك ، أو يحولك ، أو لا يروجك ، أو يؤدبك ، أو يوجهك ويسيطر على العمل الذي تقوم به ، طالما أن القرار معقول ويعمل المدير بطريقة معقولة

ماذا أفعل إذا تعرضت للتنمر في مكان العمل؟

إذا كنت تتعرض للتنمر في العمل ، فهناك أشياء يمكنك القيام بها :-