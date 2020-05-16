اتلاف اكثر من 40 طن مواد غذائية فاسدة في القطيف

الدمام- حمودالزهراني

نفَّذت بلدية محافظة القطيف 625 جولة تم خلالها زيارة 3917 محلا وإغلاق 76 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجوالات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية خلال الشهر الماضي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وبين أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال الثلاثة أسابيع الماضية من شهر رمضان شملت عدداً من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أغلقت البلدية 76 محلاً مخالفاً للاشتراطات من خلال زيارة 3917 منشأة غذائية، من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأشار المهندس الحسيني إلى أن عدد الجولات بلغ 625 جولة، تم خلالها تسجيل 630 إنذاراً، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات حسب لائحة الغرامات البلدية، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.