أمانة المدينة تنفذ مشاريع خدمية خلال منع التجول

المدينة المنورة- البلاد

تنفذ أمانة منطقة المدينة المنورة، العديد من المشاريع الخدمية في أوقات منع التجول، ومنها تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق سلطانة.

ويأتي المشروع ضمن خطة الأمانة التي تهدف لتطوير وإعادة تأهيل الطرق الرئيسة شمال المدينة المنورة، حيث شهد طريق “سلطانة” أعمالاً تضمنت تطوير الطريق بطول إجمالي يبلغ 4.5 كلم وعرض 40 متراً, وإعادة إنشاء الأرصفة لتكون موائمة للمشاة وبطريقة عصرية، إضافة إلى أعمال الكشط وإعادة السفلته، وإعادة تأهيل الجزر الوسطية والإنارة الوظيفية والديكورية وأعمال الزراعة التجميلية.