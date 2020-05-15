مناقشة تداعيات الجائحة على التجارة العربية

القاهرة – البلاد

عقدت إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية ورشة عمل عبر تقنية” الفيديو كونفرانس” حول “تداعيات فيروس كورونا المستجد على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعلى التجارة العربية البينية” وذلك بالتعاون مع صندوق النقد العربي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر ، إن ورشة العمل أتاحت الفرصة للمسؤولين العرب المعنيين بموضوعات التجارة للتعرف على أحدث البيانات والتوقعات التي تصدرها المؤسسات الدولية والإقليمية حول آثار فيروس “كورونا” المستجد على الاقتصادي الدولي والعربي.

وأوضح أن المشاركين في الورشة ناقشوا بشكل أعمق تأثير جائحة “كورونا” المستجد على التجارة الدولية والعربية البينية في كل من السلع والخدمات، وعلى منطقة التجارة الحرة العربية

الكبرى ، كما ناقشوا وضع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات التجارية على المستوى الإقليمي وخطة عمل بشأن التدخلات اللاحقة كجزء من تعزيز عملية التكامل الاقتصادي العربي.