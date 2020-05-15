تسجيل 2307 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : غدير الطيار

أعلنت #وزارة_الصحة ، اليوم (الجمعة)، تسجيل 2307 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 49176 حالة ، مبينا أنه تم إجراء أكثر من نصف مليون فحص مخبري دقيق حتى اليوم.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 9 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 292 حالة وفاة.

أوضح أنه تم تسجيل 2818 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 21896 حالة، لافتاً إلى أن هناك 27015 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 167 حالة حرجة .

وأبان أن 41% من الحالات الجديدة تعود لسعوديين، و 59% لغير سعوديين، و 25% منها لإناث، و 75% ما بين الذكور، فيما سُجلت 10% من الحالات بين الأطفال، و 3% لكبار السن، و 87% لبالغين.

وأكد متحدث #وزارة_الصحة أنه لا يوجد حتى اليوم علاج مخصص موجه معتمد تحديداً لمعالجة فيروس #كورونا الجديد، واللقاحات لاتزال في مراحل البحث.

وختم الدكتور العبدالعالي قائلاً “لا نريد قلق وتوتر مفرط، ولا نريد تهاون وتساهل مفرط، التوازن يسير ومهم”.

حالات #كورونا الجديدة في المملكة حسب المدن: