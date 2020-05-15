تقرير صادم يفجر مفاجأة عن نسب وفيات كورونا .. أرقام كارثية

فجر تقرير سري اوردته شبكة “سكاي نيوز” بعد أن أفصح عنه مسؤولين، مفاجأة تتعلق بوفيات فيروس كورونا المستجد.

المسؤلون صرحوا بأن الأشخاص الأربعة الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد في مستشفيات إنجلترا، كانوا مصابين بمرض السكري.

كما كشف تقرير المسؤلين عن الأرقام الجديدة لهيئة الصحة العامة في إنجلترا.

وقالت الأرقام إن الأشخاص المصابين بالخرف أو مشكلات في الرئة هم أيضا من بين الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الوفاة بكورونا.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إنه من بين 22332 شخصا توفوا منذ 31 مارس الماضي.

5873 (26%) منهم يعانون من مرض السكري، دون أن يكشف عن نوع الإصابة بالمرض لدى المتوفين بكورونا.

نسب أخرى

وأظهرت الأرقام أيضا أن 18% من الأشخاص أي 4048 حالة المتوفين بـ”كوفيد-19″، كانوا يعانون من الخرف.

و15% أي 3254 حالة وفاة كانوا يعانون من مرض رئوي مزمن.

كذلك أن 14% أي 3214 حالة وفاة يعانون من أمراض الكلى المزمنة كمشكلة صحية أساسية.

وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها هيئة الصحة العامة في إنجلترا تفاصيل الوفيات المرتبطة بالفيروس.

وتشير نتائج دراسة تجريبية، نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية، إلى أن واحدا من بين 370 شخصا، باستثناء العاملين في مجال الرعاية الصحية والرعاية، أصيبوا بالفيروس، في الفترة بين 27 أبريل و10 مايو.

ولم يكن هناك فرق كبير بين المصابين من الشباب وكبار السن بكوفيد-19، على الرغم مما قيل على نطاق واسع عن أن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة للفيروس.