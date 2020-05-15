تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين المملكة وشرق آسيا

البلاد : متابعات

أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين المملكة ودول شرق آسيا، بميناء الجبيل التجاري عن طريق الخط الملاحي العالمي هيونداي (HMM) وجزء من اتفاقية التحالف للخطوط التي تتكون من (خط هابج لويد، خط ون، خط ينج مينج) لتيسير رحلات منتظمة إلى الميناء بشكل أسبوعي، مما يُسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وخدمة الشركات الصناعية بمدينة الجبيل ورأس الخير.

وتأتي هذه الخطوة كإحدى مبادرات ” موانئ ” لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية وبدعم من اللجنة اللوجستية ومتابعة من معالي وزير النقل ضمن إطار الشراكات التي تبرمها “موانئ” لجذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية من خلال تقديم أفضل الخدمات لها وفقاً لأعلى معايير الجودة النوعية وسرعة الأداء، تماشياً مع خططها وأهدافها الإستراتيجية للإسهام في ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجستي، بالإضافة إلى تنمية الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية وتدفق الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز تنافسية خدمات الموانئ السعودية وتطوير عملياتها المختلفة.

وسيُسهم الخط الملاحي الجديد في ربط ميناء الجبيل التجاري مع موانئ شرق آسيا، بالإضافة إلى فتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية، إلى جانب تسهيل وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير المباشر من دول شرق آسيا وزيادة التبادل التجاري.

كما سيُسهم هذا الحدث النوعي في تعزيز دور ميناء الجبيل التجاري كبوابة إقليمية لاستقبال سفن الحاويات ودعم أنشطته وعملياته المختلفة، في ظل الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به؛ مما يساعده في أن يكون بوابة للصادرات السعودية، بالإضافة إلى الأهمية التي تتمتع بها مدينة الجبيل كأكبر المدن الصناعية بالعالم.

ويُعد هذا الربط المباشر بين الموانئ السعودية وموانئ دول شرق آسيا خلال هذا الوقت الحرج للاقتصاد العالمي؛ تأكيداً على صلابة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد في المملكة.