“الغذاء والدواء” تحذر من معقم جل لليدين

جدة : البلاد

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جل معقم لليدين يحمل اسم “نكس” من إنتاج مصنع سارين للمنظفات، ‏بسبب وجود كميات أقل من الحد المسموح به من المادتين الكحوليتين المعقمتين.

وأشارت الهيئة إلى أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها ‏للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء منتج نكس على كمية أقل من الحدود المسموح بها من المادتين الكحوليتين ‏المعقمتين “إيثانول”و”ايزوبروبانول”، ما يؤدي إلى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين‎.

ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، ‏والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وقالت الهيئة ‏إنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحق المخالفين‎.‎