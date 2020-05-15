“العشرين” تناقش استدامة المياه

الرياض – البلاد

عقدت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، الاجتماع الأول لوكلاء وزراء المياه؛ للنقاش حول مواضيع الإدارة المستدامة للمياه، وتناول التحديات ذات الأهمية في قضايا المياه في جميع جوانب التنمية المستدامة، ومنها الصحة العامة التي تواجه دول مجموعة العشرين.

وأوضحت المجموعة، في بيانها، أن الوفود من دول مجموعة العشرين والدول المستضافة والمنظمات الدولية تباحثوا، خلال الاجتماع، في عدة أهدافٍ بما فيها تهيئة بيئة مواتية للاستثمار في المياه وتعزيز الابتكار التقني لإدارة الموارد المائية.

وأقر المشاركون بأهمية الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة في ظل جائحة كورونا “كوفيد – 19”.

وأكدت المجموعة، أن هذا الاجتماع شكل فرصة لوكلاء وزراء المياه وكبار مسؤولي المياه في دول المجموعة؛ لعرض الالتزام المشترك وأفضل السبل للتعامل مع تحديات المياه في العالم من خلال مجموعة العشرين.

وفي إطار عمل مجموعة العشرين برئاسة المملكة ، أكد وزراء الزراعة في اجتماعهم الافتراضي مؤخرا، على ضمان التدفق المستمر عبر الحدود للأغذية والمنتجات والمدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والغذائي بما يتماشى مع بيان قادة دول مجموعة العشرين حول كورونا المستجد.

وشددوا على تجنب أي تدابير تقييدية غير مبررة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية من شأنها تهديد الأمن الغذائي والتغذية لأعداد كبيرة من سكان العالم.

وأكد الوزراء على ضمان استمرار توفر الغذاء الكافي والآمن والمغذٍ بأسعار معقولة في الوقت المناسب وبطريقة آمنة ومنظمة لجميع الناس بما في ذلك الاكثر فقراً والاشد ضعفاً والنازحين بما يتفق مع المتطلبات الوطنية ، مشددين على أهمية تجنب الفاقد ، والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ومخاطر بالتغذية وخسائر اقتصادية.