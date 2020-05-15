جدة – البلاد

أكد المتحدث الرسمي والأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ، أن البنوك السعودية تتمتع بسيولة وكفاءة عاليتين ، مشيرا إلى أن حزم الدعم التي قدمتها الحكومة للاقتصاد وللقطاع الخاص قللت بشكل كبير من الآثار السلبية التي كان يمكن أن نتتج عن أزمة جائحة “كورونا”.

وأوضح حافظ في اتصال مع قناة “سي إن بي سي” إن تغيير وكالة “موديز” لنظرتها تجاه البنوك السعودية يرتبط بتأثير جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط ، ولايعني أن البنوك ستواجه إشكالية مستقبلا في السيولة.

ويتمتع القطاع المصرفي في المملكة بمستوى قوي من السيولة النقدية وإمكانية ضخها في الاقتصاد السعودي لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا” وتخفيف آثاره المحتملة في الاقتصاد.

وارتفعت الموجودات للمصارف المدرجة 12% بنهاية 2019، لتبلغ نحو 2.44 تريليون ريال، فيما نمت الاستثمارات 22.2% لتبلغ 537.5 مليار ريال مقارنة بالعام السابق له عند 439.8 مليار ريال ، كما نمت محافظ التمويل للمصارف المدرجة 11.8% لتبلغ نحو 1.51 تريليون ريال بنهاية 2019 ، وشكلت نسبة القروض للودائع نحو 83.4%.

وحققت المصارف المدرجة في السوق السعودية نمواً في صافي أرباحها المجمعة خلال العام الماضي نحو 45.11 مليار ريال، مقابل نحو 32 مليار ريال للعام السابق له ، وبلغ إجمالي دخل العمولات للقطاع خلال العام نحو 96.3 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنحو 14.1%.