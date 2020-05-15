البندق وتطوير المناعة وكورونا .. فوائد بالجملة في الشهر الكريم

يشتهر شهر رمضان بتناول المكسرات بأنواعها من اللوز والعين الجمل و البندق والكاجو كما تستخدم في عدد من الأطعمة كالأرز بالخلطة.

ورغم أن هذه التسالي موجودة طوال العام وتحتوي على فوائد عدة لعلاج عدد من الأمراض إلا أن التركيز عليها يكون في هذه الفترة.

وبين المكسرات تلك تبرز فوائد البندق ، وأهمية استخدامه في الوجبات الصحية أو تناوله بمفرده، وفقا لموقع “healthline” و”mayoclinic” و”organic facts” و”bbc good food”.

فوائد البندق

– يعمل على علاج الإمساك ويقي منه.

– يحمي من خطر الإصابة بأمراض السرطان.

– يحمي العضلات والعظام في الجسم ويقويها.

– يحافظ على صحة الأسنان ويقويها لاحتوائه على الكالسيوم.

– يقوي المناعة ويحارب الأمراض.

– يقاوم ظهور الشيخوخة.

– يساعد في فقدان الوزن، كونه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تزيد الشعور بالشبع ويقلل من الإحساس بالجوع.

– يخفض معدل الكوليسترول الضار في الجسم.

– يتخلص من ظهور حب الشباب.

– غني بالحديد، ما يجعله يقي من الإصابة بمرض فقر الدم.

– يحمي البشرة من الجفاف ويحافظ على رطوبتها.