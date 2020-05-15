ارتفاع تدريجي للطلب الصيني

باريس – وكالات

قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن نحو 2.8 مليار شخص سيعيشون في ظل إجراءات عزل عام تهدف إلى احتواء فيروس كورونا بحلول نهاية مايو أيار، انخفاضا من أربعة مليارات شخص في أبريل .

وعزت الوكالة خفض التوقعات أيضا إلى حركة تنقل أقوى من المتوقع في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكذلك ارتفاع الطلب الصيني مع تعافي البلاد من تفشي الفيروس.

وقالت الوكالة “النشاط الاقتصادي بدأ تعافيا تدريجيا لكنه لايزال هشا. ورغم ذلك تظل هناك حالة كبيرة من الضبابية. على رأسها ما إذا كانت الدول تستطيع تخفيف إجراءات العزل العام بدون أن يؤدي ذلك إلى ظهور حالات تفش جديدة لكوفيد-19”. وارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد هبوط غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية، لكن توقعات قاتمة بشأن أكبر اقتصاد في العالم حدت من المكاسب مع تهاوي الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا ومخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من حالات الإصابة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.7% إلى 30.1 دولار للبرميل.