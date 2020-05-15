ارتفاع الحجوزات بضاحية “الميّار” بجدة

الرياض- البلاد

ارتفعت نسب الحجوزات في مشاريع ضاحية الميّار السكنية بجدة – إحدى الضواحي السكنية الكبرى ضمن برنامج سكني – إلى معدلات مرتفعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، حيث تجاوزت الحجوزات 60% ضمن 3 مشاريع بأسعار منافسة وتصاميم متنوعة في بيئة متكاملة المرافق الخدمية تحتضنها محافظة جدة، ويتاح حجزها إلكترونياً عبر موقع وتطبيق سكني ، أو زيارة المنصة الإلكترونية لاستعراض جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج وغيرها من التسهيلات والمبادرات.

وأوضح “سكني” أن مشروع رُبى جدة – أحد مشاريع الضاحية – الذي يضم 1248 وحدة سكنية سجّل نسب حجوزات تجاوزت 67%، كما سجل مشروع أعالي جدة الذي يوفر 8649 وحدة سكنية حجوزات تجاوزت 65%، فيما بلغت حجوزات مشروع تلال الغروب الذي يضم 6512 وحدة سكنية نحو 50%. وتقع ضاحية “الميّار” على بعد 50 كلم من مكة المكرمة ونحو 12 كلم من وسط مدينة جدة، ونحو 10 كلم من محطة قطار الحرمين في حي السليمانية، وتوفر أكثر من 17 ألف وحدة سكنية وتتسع لأكثر من 80 ألف نسمة ضمن مجتمع حيوي في بيئة سكنية متكاملة الخِدْمات والمرافق.