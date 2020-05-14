وزارة الداخلية تقيم دورة تدريبية عبر تقنية الاتصال عن بُعد بعنوان “الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها”

الرياض : واس

أقامت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي (إدارة حقوق الإنسان) بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي ، دورة تدريبية عبر تقنية الاتصال عن بعد ، بعنوان “الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، ، للفترة 20 – 21 رمضان 1441هـ ، الموافق 13 – 14 مايو 2020م ، حيث بدأت الدورة بكلمة لمعالي مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي الدكتور عبد الله بن فخري الأنصاري أثنى فيها على التعاون القائم بين الوزارة والمكتب و التنسيق المشترك على تطوير منظومات الحماية و الوقاية وفقاً للمعايير الدولية للأمم المتحدة.

إثر ذلك بين مدير عام المديرية العامة للسجون اللواء محمد بن على الأسمري للمشاركين أبرز التطبيقات و الاحترازات التي اتخذت للمحافظة على السلامة والصحة ومنع انتقال العدوى .

ثم بدأت فعاليات الدورة التي قدمها المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي، و خبير الوقاية من الأمراض المعدية والمنقولة بقسم الصحة العامة بمقر رئاسة المنظمة بفيينا الدكتور إيهاب صلاح ، وتضمنت توعية المتدربين و مقدمي الرعاية الصحية والموظفين المختصين بإدارة حقوق الإنسان بالوزارة ، بأهمية الحماية من الإصابة بالأمراض المعدية ، وتطبيق المعايير الدولية للصحة و حقوق الإنسان في بيئة العمل ، وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.