نقاش أوروبي لتصنيف “حزب الله” إرهابيا

البلاد – وكالات

تناقش دول أوروبية كبرى، تصنيف “حزب الله” اللبناني كمنظمة إرهابية، وحظر كل أنشطته داخل القارة، حسبما كشفت مصادر ألمانية لـ”سكاي نيوز”.

وقال النائب في البرلمان الألماني عضو لجنة الداخلية بالبرلمان ماريان فيندت، إن بلاده تناقش مع فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي، التصديق على تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية. وأضاف “نجحنا بالفعل من الإجماع على إقرار إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولا يزال يتوجب علينا أن نحظر الذراع السياسية له”.

وتابع فيندت: “علينا أن نناقش ذلك مع فرنسا ومفوضية الاتحاد الأوروبي والأصدقاء في البرلمان الأوروبي، وأنا متفائل للغاية بأنهم سيصادقون على أن حزب الله بالفعل منظمة إرهابية خطيرة تساهم بتغذية الصراع في الشرق الأوسط، وبالتالي كان قرار حظره في ألمانيا صائبا تماما”.

وكان النائب يشير إلى تصنيف ألمانيا لحزب منظمة إرهابية وحظر أنشطته، وهو القرار الذي اتخذته برلين أواخر شهر أبريل الماضي. وشنت ألمانيا حملة أمنية في عدد من المدن ضد أنشطة الحزب، شملت منظمات ومساجد يعتقد أن لها صلات بالحزب.