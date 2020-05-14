لمواجهة فيروس كورونا …تدشين أول وحدة ذاتية لتعقيم المركبات في الشرقية

الدمام-حمودالزهراني

دشنت أمانة المنطقة الشرقية أول وحدة ذاتية لتعقيم المركبات على أحد الشوارع الرئيسية، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي : أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن تعقيم المركبة ذاتيا أثناء ‪مرورها بالوحدة، إضافة الى أن الوحدة تعمل على بث رسائل توعوية لقائدي المركبات.

وقال إن مواصفات الوحدة تتضمن التالي: ارتفاع بمساحة خمسة أمتار وعرض سبعة أمتار، وتحتوي الوحدة على 600 لتر سعة الخزان، حيث يتم ضخ لترين لكل ثانية، لافتا الى أن مقاس الخزان يبلغ ١٦ متر مربع.

وأشار إلى أن هذه الوحدة تأتى ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها أمانة المنطقة الشرقية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.