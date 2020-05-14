كلاتنبرج يعترف: هدف ريال مدريد في نهائي الأبطال 2016 “من تسلل”

قال الحكم الدولي الإنجليزي مارك كلاتنبرج إن هدف ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 أمام أتليتكو مدريد، نتج عن تسلل.

ونقلت يومية “ماركا” الإسبانية تصريحات كلاتنبرج التي قال من خلالها إن محرز الهدف سيرخيو راموس، كان في موضع تسلل عند التسجيل.

وأوضح أنه لاحظ وطاقمه أن الهدف غير شرعي في الاستراحة بين الشوطين، قائلًا بأن الحكم المساعد لم يتخذ القرار المناسب.

كلاتنبرج عوّض خطأه واحتسب ركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد في الشوط بعد دفعة من مدافع الميرنجي، بيبي، للمهاجم أنطوان جريزمان.

بحسب تصريحاته، فإن قراره في احتساب هدف راموس واحتساب ركلة جزاء لجريزمان ليسا صحيحين، لكنه رأى أن المساواة في الظلم عدل.

“لقد بدا الأمر غريبًا، لكن الوقوع في الخطأ مرتين لن يجعل منك شخصًا ناجحًا”. هكذا عقّب كلاتنبرج.

انتهت المباراة في نهاية المطاف بتتويج ريال مدريد باللقب بعد أن لجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

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